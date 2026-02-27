Negli ultimi tempi si osserva un nuovo fenomeno tra i giovani, che sfruttano gli ansiolitici dei nonni per calmarsi. Alcuni hanno iniziato a usare i patch dei parenti affetti da malattie, come se fossero sostanze da assumere per ottenere un effetto rilassante. Questa tendenza solleva preoccupazioni e suscita attenzione tra le autorità e i familiari.

Pisa, 27 febbraio 2026 – “Ci sono stati casi di giovani che hanno iniziato a usare i patch dei parenti malati oncologici come droghe”. Allarme droga, boom di casi in estate. “L’adolescenza è l’età critica, spinti dalla paura di essere esclusi” Il confine tra medicine e stupefacenti diventa sempre più sottile, e i giovani sempre più spesso lo attraversano senza rendersi pienamente conto degli effetti. Il fenomeno non è ancora epidemico, ma segnala una realtà che merita attenzione: farmaci facilmente reperibili in casa che si trasformano in sostanze di abuso o, all’occorrenza, di spaccio. È questo l’ allarme del direttore del SerD dell’Asl di Pisa, Francesco Lamanna, che a pochi giorni dal pensionamento analizza i nuovi fenomeni legati alle dipendenze giovanili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Giovani che usano gli ansiolitici dei nonni per calmarsi. Nuovo fenomeno”

