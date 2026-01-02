Picchia una donna e le ruba la borsa | 59enne arrestato vicino al Centro Direzionale

Nella giornata del 1° gennaio, nei pressi del Centro Direzionale, un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una donna e sottratto la sua borsa. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha consentito di fermare l'autore del gesto, garantendo la sicurezza della vittima. L'arresto si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nella zona.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio: l'uomo è stato raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato ed è stato tratto in arresto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

