Rissa in pieno centro la notte di Capodanno i filmati inchiodano un 26enne | aveva una pistola
Nella notte di Capodanno, nel centro di Licata, si è verificata una rissa che ha portato all’intervento dei carabinieri. I filmati hanno identificato un 26enne, denunciato per detenzione abusiva di armi, ricettazione e favoreggiamento personale. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.
Detenzione abusiva di armi, ricettazione e favoreggiamento personale. È per queste ipotesi di reato che un ventiseienne di Licata è stato denunciato, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Prima la rissa, poi l'aggressione per soldi e sigarette: denunciati due giovaniLa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
