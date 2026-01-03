Rissa in pieno centro la notte di Capodanno i filmati inchiodano un 26enne | aveva una pistola

Nella notte di Capodanno, nel centro di Licata, si è verificata una rissa che ha portato all’intervento dei carabinieri. I filmati hanno identificato un 26enne, denunciato per detenzione abusiva di armi, ricettazione e favoreggiamento personale. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

