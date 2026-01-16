Prima degli Australian Open 2026, il ranking ATP vede Sinner e Musetti tra i primi cinque italiani, mentre Berrettini si posiziona come sesto. Con l'inizio della stagione australiana previsto dal 18 gennaio al 1° febbraio, i tennisti italiani si preparano per affrontare il primo Slam dell’anno, in un contesto di crescente competitività sulla scena internazionale.

Il cemento di Melbourne si appresta a ospitare gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena in terra oceanica dal 18 gennaio al 1° febbraio. Ben dieci italiani saranno presenti nel tabellone principale, ma qual è la loro situazione nel ranking ATP? Come si presenteranno all’appuntamento in termini di classifica internazionale? Jannik Sinner è il numero 2 del mondo e scenderà in campo per cercare di conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva. Lorenzo Musetti è riuscito a evitare il sorpasso da parte dello statunitense Ben Shelton e giocherà da numero 5 del mondo: per la prima volta nella storia l’Italia potrà schierare due top-10 in uno dei quattro eventi più importanti dell’annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il ranking ATP degli italiani prima degli Australian Open: Sinner e Musetti in top-5, Berrettini sesta forza

Leggi anche: Gli italiani scelgono le esibizioni prima degli Australian Open: dove giocheranno Sinner, Musetti e Berrettini

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, possibile doppia sfida prima degli Australian Open? L’incognita One Point, ma il ranking ATP…

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quando potrà tornare numero 1 Sinner: gli scenari; I 10 migliori tennisti italiani di ieri e di oggi: la classifica; Tennis, Italia sul tetto del mondo: Sinner e Musetti nella top five mondiale; La classifica dei migliori italiani di sempre nel ranking ATP: comanda Sinner, Musetti è terzo dietro a Panatta. Ecco la lista.

Il ranking ATP degli italiani prima degli Australian Open: Sinner e Musetti in top-5, Berrettini sesta forza - Il cemento di Melbourne si appresta a ospitare gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena in terra oceanica dal 18 gennaio ... oasport.it