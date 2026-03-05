Ramadan padrone Quaresima umiliata | da Bologna a Firenze la sinistra si genuflette all’Islam e svende tradizioni città e residenti

In diverse città italiane, tra Bologna e Firenze, la presenza delle comunità islamiche è diventata evidente in molte aree. La sinistra politica si è espressa attraverso gesti e decisioni che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e le autorità locali. La situazione si è evoluta in modo che alcuni definiscono ormai difficile da ignorare, con episodi che coinvolgono tradizioni, spazi pubblici e rapporti tra cittadini.

Siamo alle solite, ma sempre più difficili da mandare giù. Una situazione, quella che vivono le nostre città a più alta densità di concentrazione delle comunità islamiche, degenerata orma dal grottesco al paradosso al limite del mortificante (oltre che del discriminatorio). Sì, perché mentre l'Italia cristiana vive il tempo del silenzio e della riflessione della Quaresima, la sinistra al potere nei palazzi comunali sembra aver già scelto il suo nuovo calendario liturgico. E così, da Bologna a Firenze, il copione che va in scena in tempi di ricorrenze religiose è sempre lo stesso: tappeti rossi (e strade chiuse) per il Ramadan. Oblio e indifferenza per le tradizioni cattoliche.