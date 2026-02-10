Con il Rally di Montecarlo alle spalle, la scena si sposta in Svezia, dove Solberg si prepara a tornare protagonista. Toyota punta a consolidare il suo ruolo e a lasciare il segno anche in questa gara. La competizione si annuncia intensa, con i piloti pronti a sfidarsi su terreni ghiacciati e impegnativi.

Dopo lo spettacolo del Rally di Montecarlo, il Mondiale 2026 continua con la tradizionale tappa in Svezia. La neve sarà quindi nuovamente la principale protagonista, una condizione che ha segnato anche l’opening round disputato a fine gennaio. L’osservato speciale è Oliver Solberg, semplicemente superiore alla concorrenza nella tappa iniziale di Monaco. Lo scandinavo è diventato il più giovane di sempre a primeggiare nel round più iconico della stagione, il n. 99 di Toyota è stato in grado di ottenere il secondo acuto in carriera. Ora l’obiettivo è chiaro: confermarsi in casa e provare a replicare quanto fatto nel 2005 dal padre Petter. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rally, Solberg sarà protagonista in casa? Toyota cerca di confermarsi in Svezia

Al WRC Montecarlo, Toyota conquista una tripletta, con Oliver Solberg che si distingue come il più giovane vincitore dell'era moderna del rally.

