Carolina Bubbico esce nuovo singolo e video Uma rosa e um bordado

Carolina Bubbico ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Uma rosa e um bordado” accompagnato da un video. La cantante e musicista italiana ha presentato il brano pochi giorni dopo aver partecipato come direttrice d’orchestra a un evento musicale. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il videoclip è stato diffuso online.

A pochi giorni dalla partecipazione come direttrice d'orchestra per Ditonellapiaga al Festival di Sanremo, dove ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo lavoro di arrangiamento (terzo posto in classifica per Che Fastidio!, la canzone in gara, che si è aggiudicata anche il Premio Bigazzi come miglior composizione, e vittoria nella serata delle cover con The Lady is a Tramp), Carolina Bubbico torna immediatamente al lavoro sul...

