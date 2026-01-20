Jaboni pubblica BLU | il nuovo singolo con videoclip fuori dal 16 gennaio 2026
Il 16 gennaio 2026, Jaboni presenta “BLU”, il suo nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Giorgio Lorito per Gil Produzioni, è accompagnato da un videoclip. Un'ulteriore tappa nel percorso artistico dell’artista, che si propone di offrire un’ulteriore interpretazione del suo stile musicale.
Dal 16 gennaio 2026 è disponibile su tutte le piattaforme “BLU”, il nuovo singolo di Jaboni, prodotto da Giorgio Lorito per Gil Produzioni. Il brano esce accompagnato dal videoclip ufficiale e affonda le mani in un tema universale: ciò che resta dopo una storia d’amore, quando il presente prova a ripartire ma il passato continua a riaffiorare. “BLU” è una canzone che non cerca scorciatoie: racconta la memoria come qualcosa che scalda e punge, un luogo in cui si entra anche quando si vorrebbe fuggire. Perché ci sono ricordi che non si dissolvono. E forse non devono farlo. Un amore finito che continua a vivere nei ricordi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
