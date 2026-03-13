Domenica 15 marzo, Rai1 trasmette in prima serata la seconda puntata della quinta stagione di Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera. La scena si sposta a Bari, dove la protagonista affronta nuove vicende. La serie televisiva, basata sui romanzi di successo, vede l’attrice protagonista nei panni di una magistrata impegnata in casi di cronaca locale.

BARI – Domenica 15 marzo in prima serata su Rai1 secondo appuntamento con la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie tv in quattro puntate con protagonista Vanessa Scalera nei panni del celebre procuratore di Matera e diretta da Francesco Amato, coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission. Nella seconda puntata – dal titolo “FIGLI E FIGLIASTRI” – Pietro (Massimiliano Gallo) inaugura pieno di entusiasmo la sua nuova vita alla First Energy raccogliendo i primi consensi. Ha come benefit un’automobile elettrica e una casa domotica in cui va a rifugiarsi il padre Luciano (Antonio Montemurro), in fuga dallo sciopero della moglie Filomena (Dora Romano). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rai1, domenica 15 marzo seconda puntata di Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera

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Contenuti e approfondimenti su Imma Tataranni

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com