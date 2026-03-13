Domenica sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera. In questa occasione, viene mostrata una scena in anteprima in cui l’attrice si scontra con il nuovo procuratore, interpretato da Rocco Papaleo. La clip rivela il rapporto teso tra i due personaggi, alimentando l’attesa per il proseguimento della serie. La puntata sarà disponibile anche su Raiplay.

Domenica 15 marzo in prima serata su Rai 1 (e disponibile su Raiplay ) secondo appuntamento con la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (di cui vi mostriamo una clip in anteprima) la serie tv in quattro puntate con protagonista Vanessa Scalera nei panni del celebre procuratore di Matera e diretta da Francesco Amato, coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission. Imma Tataranni: la trama della seconda puntata. Nella seconda puntata – dal titolo Figli e figliastri – Pietro ( Massimiliano Gallo ) inaugura pieno di entusiasmo la sua nuova vita alla First Energy raccogliendo i primi consensi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Imma Tataranni (Vanessa Scalera) non sopporta il nuovo procuratore (Rocco Papaleo): la clip in anteprima della seconda puntata

