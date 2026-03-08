Il 8 marzo, Rai1 trasmetterà la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera nel ruolo principale. La rete ripropone in prima serata questa serie, scegliendo di celebrare la Festa della Donna con uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico. La nuova stagione riprende le vicende della protagonista, impegnata nelle indagini e nelle questioni personali.

Il ritorno di Imma Tataranni nella serata dell’8 marzo. Rai1 celebra la Festa della Donna riportando in prima serata uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La serie torna questa sera subito dopo Affari Tuoi con la prima delle quattro puntate che compongono la quinta stagione. Un ciclo di episodi che segna però anche la fine di un percorso importante: sarà infatti l’ultima stagione con Vanessa Scalera nei panni dell’inconfondibile sostituto procuratore di Matera. L’attrice aveva già annunciato la sua decisione in passato e l’ha ribadita anche durante la conferenza stampa di presentazione della serie prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Imma Tataranni 5 torna su Rai1: l’ultima stagione con Vanessa Scalera

Imma Tataranni 5 arriva su Rai1: Vanessa Scalera torna in scena con Rocco Papaleo e nuovi casi tra Matera e la BasilicataLa quinta stagione di Imma Tataranni debutta l’8 marzo su Rai1: nuovi casi, nuovi equilibri e l’ingresso di Rocco Papaleo nel cast La quinta stagione...

Imma Tataranni: Scalera torna per l’ultima stagione, ma con un “addio pieno di amore”Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e...

Imma Tataranni 5, intervista esclusiva a Vanessa Scalera

Altri aggiornamenti su Imma Tataranni.

Temi più discussi: Imma Tataranni torna sul piccolo schermo; ‘Imma Tataranni 5’. Dall’8 marzo su Rai 1 tornano i casi del sostituto procuratore di Matera; Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5; Imma Tataranni torna con la quinta stagione (l’ultima della fortunata serie).

Vanessa Scalera torna in Imma Tataranni 5: le anticipazioni della prima puntata di staseraLa magistrata protagonista della serie Rai torna per l'ultima stagione. E molti sono i problemi che deve affrontare ... iodonna.it

Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari TuoiDa domenica 8 marzo Vanessa Scalera torna a vestire i panni del sostituto procuratore di Matera: Rocco Papaleo e Lodo Guenzi nel cast, De Martino chiude prima ... libero.it

Imma Tataranni 5 inizia stasera su Rai 1. La seguirete Vanessa Scalera torna protagonista con la quinta e ultima stagione che è composta da 4 puntate. Si chiuderà il ciclo del Sostituto Procuratore di Matera, uno dei personaggi più amati della fiction italia - facebook.com facebook

5^ SERIE FICTION “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” DALL’8 MARZO SU RAI 1, NEL CAST LE NOVITÀ ROCCO PAPALEO, GIUSEPPE NINNO (MANDRAKE) E MARTA MANDUCA x.com