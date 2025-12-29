Arci Palermo ha deciso di installare una targa commemorativa dedicata a Rosi Castellese al Foro Italico, in attesa che il Comune completi gli approfondimenti necessari. La proposta mira a rendere omaggio alla figura di Rosi, mentre si attende la definitiva approvazione ufficiale. La scelta riflette l’impegno dell’associazione nel valorizzare il ricordo e la memoria storica della città.

In attesa che il Comune completi gli “approfondimenti necessari” per pronunciarsi sulla richiesta di apposizione di una targa commemorativa sulle Mura delle Cattive, al Foro Italico, Arci Palermo ha deciso di intervenire direttamente. Nella mattinata di ieri, domenica 28 dicembre, l’associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Una targa per ricordare Rosi Castellese al Foro Italico: Arci Palermo "anticipa" il Comune

Leggi anche: Denunciata la vittima dello stupro al Foro Italico: inseguiva l'ex fidanzato con una lama di 34 centimetri

Leggi anche: L’addio a Nicola Pietrangeli al Foro Italico commuove figli, amici e tifosi. Una folla continua gli rende omaggio mentre i figli ricordano il campione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Una targa per Francesco Rosi - L'inaugurazione nel giorno della sua nascita, 15 novembre 1922, all'esterno dello stabile al civico numero 8 di via Montecalvario. rainews.it

UNA TARGA COMMEMORATIVA AD ORATINO PER RICORDARE IL GIORNALISTA GIUSEPPE PITTA' - facebook.com facebook