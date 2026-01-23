Accoglienza e integrazione più mediatori culturali nelle scuole

In città, il servizio di mediazione linguistico-culturale nelle scuole viene potenziato per sostenere l’integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie. Questa iniziativa mira a facilitare la comunicazione tra istituzioni scolastiche e famiglie, promuovendo un ambiente più inclusivo e accogliente. L’incremento dei mediatori culturali rappresenta un passo importante per migliorare la comprensione reciproca e supportare un percorso scolastico equo e condiviso.

Si rafforza, in città, il servizio di mediazione linguistico-culturale nelle scuole, uno strumento sempre più centrale per favorire l’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie. L’intervento, promosso dall’ Ambito Territoriale Sociale, mette a disposizione 730 ore di mediazione nei principali istituti scolastici del territorio comunale, per sostenere i minori che presentano maggiori difficoltà linguistiche e culturali nel percorso di inserimento scolastico e sociale. Il progetto si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente complessità sociale e da una presenza sempre più significativa di cittadini di origine straniera, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza e integrazione, più mediatori culturali nelle scuole Piano per gli studenti palestinesi in Italia, Valditara: “460 alunni nelle nostre scuole, 1,5 milioni per integrazione, lingua italiana e mediatori culturaliIl ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un piano dedicato agli studenti palestinesi in Italia, con 460 alunni già iscritti nelle scuole italiane. Leggi anche: Rota e Lobati (FI): “Diffondiamo la Lis nelle scuole per una maggiore integrazione sociale” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Brindisi, in fiamme edificio destinato all’accoglienza dei migranti. Decaro e Miglietta: Nessuna intimidazione fermerà i progetti per la dignità dei lavoratori stagionali; Giornata internazionale dei migranti, il SAI Pistoia si racconta attraverso l’arte alla Moon Gallery; Minori stranieri non accompagnati, il progetto di Rimini si amplia: posti per 31 ragazzi; Più alloggi, servizi e diritti: il Saluzzese ripensa l'accoglienza dei lavoratori stagionali. Integrazione a Rimini, il progetto Sai e il futuro dei giovani migranti: Fermare l’immigrazione? È solo propagandaMinori non accompagnati e la loro accoglienza a Rimini. L’assessore Kristian Gianfreda ha fatto il punto della situazione. Dalla fine dello scorso ... corriereromagna.it Progetto Sai: a Rimini 31 minori stranieri non accompagnati. Gianfreda: L’integrazione passa dall’educazioneIl Progetto del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) MSNA del Ministero dell'Interno – al quale il Comune di Rimini aderisce, vede attualmente 31 ... chiamamicitta.it Ho accolto con grande piacere l'invito della Caritas diocesana di Napoli a tenere una relazione su "Diritti, accoglienza e integrazione nei territori". Il tema di fondo degli incontri di formazione organizzati da Caritas di Napoli è “Ascolto, accoglienza, partecipare, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.