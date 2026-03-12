Il calciatore più sottovalutato del pianeta?

Negli ultimi sei anni, si è disputata l’undicesima sfida tra Real Madrid e Manchester City in Champions League. Le partite si sono spesso concentrate su temi come i soldi, le strategie e lo stile di gioco, con un confronto tra tattica e talento individuale. Ogni incontro ha portato in campo le tipiche tensioni tra approcci diversi, riflettendo le differenze tra le due squadre e le loro filosofie.

E così ci siamo trovati di fronte all’undicesimo Real Madrid-Manchester City degli ultimi sei anni. I temi, quelli di sempre: i vecchi soldi contro i nuovi, la tattica contro la tecnica, il controllo contro il caos; il calcio come individualità contro il calcio come collettivo. Gli stessi temi di sempre, ma un po’ smunti. Al Real Madrid non c’è più Ancelotti ma Arbeloa, uno capitato lì quasi per caso, dimagrito come un martire cristiano per lo stress; al Manchester City c’è ancora Guardiola, ma la sua stagione somiglia all’ultimo giorno di lavoro prima di cambiare aria. Non è proprio il ritratto della motivazione, anche se nelle ultime settimane sembrava un po' preso meglio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il calciatore più sottovalutato del pianeta? Articoli correlati Leggi anche: Pianeta Argento: può un battito fragile tenere in vita l’ecologia del pianeta? Leggi anche: Gabbia è troppo sottovalutato: è uno dei giocatori più importanti del Milan. I motivi Ep.14 - Serie A campionato più bello (e sottovalutato) del mondo Il confronto. Una selezione di notizie su Il calciatore più sottovalutato del... Temi più discussi: Alexander-Arnold: Valverde è il giocatore più sottovalutato del calcio mondiale; Trent: Il Actual Madrid non avrebbe dovuto essere malconcio?; Tomori: Lookman all’Inter? Non saremmo più stati amici! Pulisic sottovalutato, Maignan come Ibra perché…; Napoli, il sottovalutato ritorno di Gilmour: l'importanza nello scacchiere di Conte. I calciatori che valgono di più in serie A, Inter battuta: Milan e Napoli fuori dal podioI calciatori con il valore di mercato più alto squadra per squadra in Serie A: dalla Juventus con Yildiz all’Inter con Lautaro ... quifinanza.it McTominay è il calciatore del Napoli che vale di più (54 milioni), il Napoli ha la quinta rosa d’Italia come valoreClassifica Cies: Napoli 29° al mondo per valore della rosa e quinto in Italia. McTominay il calciatore che vale di più: 54 milioni di euro ... ilnapolista.it Il primo calciatore del Napoli che vi viene in mente con questo numero è... - facebook.com facebook Si, la priorità del calciatore è sempre la Juve. Ma tutto dipenderà dal tipo di proposta e progetto presentata dai bianconeri. x.com