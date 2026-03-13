Raccolta solidale dei quartieri l’assessora a FdI | Patrimonio di comunità che non merita inutili polemiche

L’assessora di FdI ha commentato che la raccolta solidale nei quartieri, attiva da 18 anni, rappresenta una delle iniziative di solidarietà più partecipate del territorio. Ha sottolineato che si tratta di un patrimonio della comunità che non merita inutili polemiche. La manifestazione coinvolge diverse zone della città e si svolge regolarmente nel corso degli anni.

“Il tono dell’interrogazione – commenta l’assessora – rischia di mettere in discussione un’esperienza consolidata di generosità diffusa e collaborazione tra istituzioni, quartieri e volontariato” “La raccolta solidale nei quartieri è da 18 anni una delle esperienze più partecipate di solidarietà del territorio. Un’iniziativa che mobilita centinaia di volontari, numerosi punti vendita e tanti cittadini che, con piccoli e grandi gesti, contribuiscono concretamente a sostenere le persone e le famiglie più fragili”. A ribadirlo è l’Assessora ai Servizi per la persona e la famiglia, Carmelina Labruzzo in risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Casali, che aveva sollevato alcune questioni sull’organizzazione e sulla distribuzione dei beni raccolti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

