Postazioni interrate per la raccolta dei rifiuti | vie e quartieri coinvolti a Genova

A Genova, il progetto di installare ecoisole interrate per la raccolta dei rifiuti si riaccende a causa delle proteste dei residenti in alcune zone. Le nuove postazioni, già sperimentate in altre città europee, sono state proposte per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’ingombro nelle aree pubbliche. Diverse vie e quartieri sono coinvolti nel dibattito, che mira a trovare soluzioni più efficaci per l’ambiente e la qualità della vita urbana.

A Genova si torna a parlare del progetto di creare ecoisole interrate per la raccolta dei rifiuti, come avviene già in molte città in Italia e in Europa. È di qualche mese fa la notizia dell'approvazione del progetto presentato da Amiu in conferenza dei servizi, ora il tema è stato affrontato in consiglio comunale, dove è stato fatto il punto della situazione sulle sei postazioni coinvolte attraverso un'interrogazione della consigliera della Lista Salis Laura Sicignano, che ha presentato alcune perplessità da parte di residenti e commercianti di piazza Rossetti alla Foce. Secondo quanto spiegato in Sala Rossa, il progetto è stato avviato nel 2023 attraverso circa un milione di euro di fondi del Pnrr per alcune zone considerate "di pregio", o comunque molto popolate, in città.