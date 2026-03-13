Quinta tappa Tirreno-Adriatico 2026 | Valgren vince in solitaria Del Toro torna in maglia azzurra

Nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Micheal Valgren ha conquistato la vittoria in solitaria sulla distanza di 184 km, da Marotta a Mombaroccio. Durante la corsa, Del Toro è tornato a indossare la maglia azzurra. La gara ha visto anche altri ciclisti in azione, ma è stato Valgren a tagliare il traguardo per primo.

Assolo di Micheal Valgren che mette la sua firma nella quinta tappa Tirreno-Adriatico 2026, da Marotta a Mombaroccio di 184 km. Il danese è andato in fuga a circa 6 km dall’arrivo staccando di il messicano Del Toro, che si riprende nuovamente la maglia azzurra di leader, e l’americano Jorgenson. QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026: LA CRONACA La frazione odierna è stata caratterizzata da una fuga composta da Planckheart, Haig, Bax, Valgren, Zimmerman e Alanphilippe. Da questo drappello, in prossimità della salita del Santuario Beata Sante, si sono staccati Alanphilippe e Valgren, che hanno attraversato il Gpm con larga distanza dal primo gruppo di fuggitivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Quinta tappa Tirreno-Adriatico 2026: Valgren vince in solitaria, Del Toro torna in maglia azzurra Articoli correlati Seconda tappa Tirreno-Adriatico 2026: vince Van der Poel, Del Toro nuova maglia azzurraL’olandese Mathieu Van der Poel ha conquistato la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Camaiore a San Gimignano di 206 km. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro stacca Pellizzari, Valgren torna al successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Contenuti e approfondimenti su Quinta tappa Tirreno Adriatico 2026... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?; Al via la Tirreno-Adriatico: scattano i divieti; Tirreno-Adriatico 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Marotta/Mondolfo-Mombaroccio: Pellizzari leader, la miglior difesa sarà l'attacco?. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km (oggi 13 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai oggi 13 marzo: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km. ilsussidiario.net La Tirreno-Adriatico affronta oggi la quinta tappa, la prima delle due decisive per le sorti della classifica generale. - facebook.com facebook L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com