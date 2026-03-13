LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Del Toro stacca Pellizzari Valgren torna al successo

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Durante la gara, Del Toro ha sorpassato Pellizzari, mentre Valgren ha conquistato una vittoria importante. È possibile seguire la classifica generale e la diretta della Parigi-Nizza a partire dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 16.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 15.58 Domani si arriva a Camerino per l’ultima tappa in grado di decidere la corsa. Giulio Pellizzari sarà chiamato sulle strade di casa a giocarsi tutte le carte possibili, per recuperare il terreno perso su Del Toro, sperando che le difficoltà odierne non si ripetano. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro stacca Pellizzari, Valgren torna al successo Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa Valgren che resiste al ritorno dei big, Del Toro guadagna 25? su PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Valgren rinasce a Mombaroccio. Del Toro stacca Pellizzari e torna leader della Tirreno-AdriaticoOgni giorno lo spettacolo continua ad essere di livello altissimo alla Corsa dei due Mari. Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 1’15 sulla fuga, tra poco l’ultimo passaggio su Santuario Beato SanteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.29 Come nel giro precedente Pello ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it La Tirreno-Adriatico affronta oggi la quinta tappa, la prima delle due decisive per le sorti della classifica generale. - facebook.com facebook L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com