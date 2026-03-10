Seconda tappa Tirreno-Adriatico 2026 | vince Van der Poel Del Toro nuova maglia azzurra

Nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, un percorso di 206 chilometri da Camaiore a San Gimignano, l’olandese Mathieu Van der Poel si è imposto con un’azione finale. Contemporaneamente, il ciclista italiano Del Toro ha indossato la nuova maglia azzurra, dopo aver raggiunto il miglior piazzamento. La gara si è svolta domenica, con le squadre che si sono sfidate lungo il tracciato.

L’olandese Mathieu Van der Poel ha conquistato la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Camaiore a San Gimignano di 206 km. Il corridore della Alpecin Premier Tech ha avuto la meglio soltanto nei metri finali davanti a Isaac Del Toro, divenuto nuovo leader della classifica generale, e Giulio Pellizzari. SECONDA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026: LA CRONACA La frazione odierna è stata caratterizzata da una fuga composta da Manuele Tarozzi, Joan Bou, Diego Pablo Sevilla e Alessandro Iacchi, che ha conquistato il traguardo volante di giornata. Il quartetto è stato ripreso a 32 km dal traguardo, mentre a 6,5 km dalla fine, all’inizio dello sterrato, la corsa è esplosa: Van der Poel è andato via insieme a Pellizzari e Del Toro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Tirreno Adriatico 2026, tappa 2: vince Van Der Poel. Del Toro nuovo leader.

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterrato

