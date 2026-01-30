Francesco Cassata, centrocampista di San Terenzo, si avvicina alle 100 presenze con la maglia dello Spezia. Per lui, l’arrivo a questa cifra rappresenta un traguardo importante, frutto di impegno e passione. Cassata, che si definisce un guerriero con le Aquile nel cuore, ha vissuto il sogno di passare da tifoso a capitano della squadra. La sua presenza in campo e la determinazione di sempre lo rendono un punto di riferimento per i tifosi e la società.

Francesco Cassata da San Terenzo è un ritratto di spezzinità, un punto di riferimento costante per la sua combattività. Alla soglia delle 100 presenze in maglia bianca, al guerriero sprugolino luccicano gli occhi: "È un traguardo importantissimo, sarebbe un sogno restare a vita nello Spezia". Cassata, lei è tranquillo, sorridente, affabile fuori dal campo, diventa un guerriero sul terreno di gioco. "Sono così fin da piccolo: al di fuori del calcio sono un’altra persona, mentre in campo l’adrenalina e la voglia di vincere accendono il mio carattere. Ciò è la mia forza e il mio limite, anche se ultimamente sto incanalando meglio l’energia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il centrocampista di San Terenzo vicino alle 100 presenze con la maglia dello Spezia. Cassata il guerriero con le Aquile nel cuore: "Da tifoso a capitano, un sogno realizzato»

Approfondimenti su Speza centrale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Speza centrale

Argomenti discussi: La Fontanivese S.Giorgio ha voglia di continuità, il centrocampista Mazzon: Consapevoli che le aspettative erano altre...; Mbakogu alla Sanremese: gli ex Serie A passati dai dilettanti; Guida ufficiosa al Girone D; Mercato San Luigi, firmato il centrocampista Luca Baricchio.

Marcos Antonio San Paolo, è scattato l’obbligo di riscatto! Ecco quanto incasserà la LazioMarcos Antonio San Paolo, oramai il centrocampista brasiliano classe 2000 è da considerare un ex giocatore della Lazio: tutte le novità Marcos Antonio non è più un giocatore della lazip: il centrocamp ... lazionews24.com

Lazio | Marcos Antonio, vicino il riscatto del San Paolo: il Flamengo attendeLa Lazio si prepara a salutare definitivamente Marcos Antonio. Il centrocampista, ormai da due stagioni in prestito in Brasile, è vicino a essere riscattato dal San Paolo, ... lalaziosiamonoi.it

Festeggiamo il Carnevale a San Terenzo il 15 febbraio! Una giornata di allegria, colori e divertimento pensata per grandi e piccoli, per vivere insieme il borgo in un clima di festa e condivisione. Musica, balli, concorso della mascherina più bella e la sfilata - facebook.com facebook