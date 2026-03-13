Qui Repubblica si è superata quanto ci costa la famiglia nel bosco e Grosso | quindi oggi…

Le cronache sulla famiglia nel bosco hanno suscitato scalpore e inquietudine, con racconti che evidenziano una situazione complessa. Si tratta di una vicenda che coinvolge una famiglia e un’indagine sulla condizione dei figli, che secondo le relazioni ufficiali non sono stati vittima di maltrattamenti. La vicenda, al momento, resta sotto esame e senza ulteriori sviluppi pubblici.

A leggere le cronache sulla famiglia nel bosco vengono i brividi. Allora: questi figli, a detta di tutti, non erano maltrattati. Magari avevano scelto uno stile di vita rivedibile, magari la casa andava ristrutturata, ma si poteva probabilmente trovare una mediazione senza trascinarli in casa famiglia. Fatto sta che ora leggo del fatto che il papà Nathan starebbe “trattando” con gli assistenti sociali per trovare una soluzione. Ma vi rendete conto? Il padre deve trattare con un perfetto sconosciuto per riavere i propri figli. Mi mette i brividi.. Ps: sapete quanto è costato alle casse del Comune portare i bambini in casa famiglia? Da novembre a marzo, 32mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Qui Repubblica si è superata, quanto ci costa la famiglia nel bosco e Grosso: quindi, oggi… Articoli correlati Leggi anche: Ho paura per la famiglia nel bosco, salvate il "sì" d’Italia e Greta: quindi, oggi… Le armi servono a sparare, la famiglia nel bosco e Charlie Hebdoe: quindi, oggi...- Leggo sul Corsera che i dazi di Trump sarebbero un “successo economico”, visto che non hanno prodotto il disastro annunciato da tutti gli analisti... Tutti gli aggiornamenti su Qui Repubblica Discussioni sull' argomento Picchetto in ateneo contro i giovani di FdI: Voi qui non parlate; Sabato 7 marzo alla mostra per i cinquant’anni di Repubblica tornano i talk; Mostra per i 50 anni di Repubblica: ecco i talk del 14 marzo e come prenotarli gratuitamente; Sydney, supporter delle giocatrici iraniane in aeroporto: Restate qui! Sono terroristi. la Repubblica. . "Qui non c'è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizi - facebook.com facebook Addio al parroco nel sud del Libano sotto assedio: “Da qui non andiamo via” x.com