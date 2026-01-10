Le armi servono a sparare la famiglia nel bosco e Charlie Hebdoe | quindi oggi

Oggi si riflette su temi vari: dalle armi e il loro uso, alla presenza della famiglia nel bosco, fino alle implicazioni di eventi come Charlie Hebdo. Sul fronte economico, il Corriere della Sera segnala che i dazi di Trump, inizialmente criticati, sono stati definiti un “successo economico”, poiché non hanno causato il disastro previsto e hanno rafforzato il ruolo degli Stati Uniti nel panorama internazionale.

- Leggo sul Corsera che i dazi di Trump sarebbero un “ successo economico ”, visto che non hanno prodotto il disastro annunciato da tutti gli analisti e che il ruolo degli Usa nel mondo ha ritrovato slancio. Non dico che i dazi siano un colpo di genio, ma ho più volte scritto che, se sei gli Stati Uniti d’America, puoi permetterti strappi che altri Stati si sognano. Secondo voi, qualcuno si scuserà per le errate previsioni? - Chi è il genio (del male) che è riuscito ad andare a 100 km orari su un monopattino elettrico? Gli hanno sequestrato il mezzo, ma almeno un premio per il coraggio credo se lo meriti (si scherza). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le armi servono a sparare, la famiglia nel bosco e Charlie Hebdoe: quindi, oggi... Leggi anche: La famiglia è mia non dello Stato, i bimbi nel bosco e i Pro Pal: quindi, oggi... Leggi anche: Ho paura per la famiglia nel bosco, salvate il "sì" d’Italia e Greta: quindi, oggi… La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Agosto 2026: finisce il #PNRR e l’Europa punta sulle armi. Spostare risorse dall’innovazione civile ai conflitti è un errore strategico. Dico BASTA ARMI: servono investimenti per le imprese, non arsenali. La mia analisi: studiocurro.net/post/l-economi… x.com Il neocolonialismo non è finito. Ha solo cambiato armi. Non servono più le colonie: oggi bastano sanzioni, debito, colpi di Stato, guerre per procura e propaganda. Lo schema è sempre lo stesso, in America Latina, Africa e Medio Oriente: se un Paese prova a e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.