Ho paura per la famiglia nel bosco salvate il sì d’Italia e Greta | quindi oggi…

In un momento di incertezza, l’attenzione si rivolge alle vicende della famiglia nel bosco, mentre si rafforzano le voci sul salvataggio del “sì” in Italia e sulla figura di Greta. Oggi, inoltre, Checco Zalone risponde a Pietro Valsecchi, che ha spiegato al Corriere di aver licenziato Nunziante per richieste economiche eccessive. Un quadro che evidenzia dinamiche di attori pubblici e privati, in un contesto di crescente attenzione e confronto.

- Checco Zalone risponde a Pietro Valsecchi, che ha raccontato al Corriere di aver cacciato Nunziante perché gli aveva chiesto troppi soldi. “L’ho scoperto anch’io da questa splendida intervista. Ma spesso i giornalisti riportano in maniera difforme. L’ho capito dai congiuntivi: che erano tutti giusti”. Adoro. - Checco parla del fratello “identico a lui”. “Solo che lui è povero. Fa lo steward per Air Dolomiti ”. Adoro, parte due. - Però devo dire una cosa, da grande fan di Zalone. Vedendolo nelle interviste e leggendo quelle scritte, trapela un certo tono di tristezza nella sua voce. È come se il lavoro che fa — cioè intrattenere gli italiani sparando cazzate, perché in fondo di questo si tratta — non gli piacesse più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

