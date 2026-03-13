Quel mazzo di fiori con il nastro tricolore apparso stamattina davanti al giardinetto

Questa mattina un mazzo di fiori bianchi con un nastro tricolore è stato trovato davanti ai giardinetti di via Calatafimi a Monza. Il mazzo, legato con il nastro dei colori italiani, è stato deposto tra le ore della sera di giovedì 12 e le prime di venerdì 13 marzo. Nessuna altra persona è stata coinvolta in questo gesto.

Il mazzo depositato davanti all'area pubblica di via Calatafimi per ricordare il giovane morto durante gli anni di Piombo Un mazzo di fiori bianchi legati da un nastro con il tricolore. Un mazzo che è stato deposto tra la serata di giovedì 12 e le prime ore di venerdì 13 marzo a Monza, davanti ai giardinetti di via Calatafimi. Un mazzo per ricordare quella sera del 13 marzo di 51 anni fa quando Sergio Ramelli, studente 18enne e militante del Fronte della Gioventù, è stato aggredito a Milano da un gruppo di studenti universitari di Avanguardia Operaia mentre stava tornando a casa. Un agguato con il giovane colpito con le chiavi inglesi e trasferito poi in condizioni disperate in ospedale dove dopo 47 giorni di agonia è morto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

