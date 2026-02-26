Elodie e Iannone lite in strada finita con urla | poi lei corre da Franceska con un mazzo di fiori

Una discussione tra due persone finisce con urla in strada, attirando l’attenzione dei passanti. Dopo lo scontro verbale, una delle due si allontana rapidamente, portando con sé un mazzo di fiori. L'episodio, ripreso da alcuni fotografi, sembra aver lasciato aperte diverse ipotesi sulle motivazioni e sui risvolti dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato confermato ufficialmente.

Un incontro che avrebbe dovuto chiarire, forse. O semplicemente chiudere. Invece è finito in una lite accesa, immortalata dagli obiettivi indiscreti dei paparazzi. Elodie e Andrea Iannone si sono rivisti, ma l’epilogo del faccia a faccia è stato tutt’altro che pacifico. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le immagini che raccontano una scena di alta tensione: la cantante fuori dall’auto, il pilota al volante, toni che si alzano fino alle urla. Poi lui che parte, lei che resta. E poco dopo, eccola camminare per strada con Franceska Nuredini, ballerina italo-albanese del suo corpo di ballo, un mazzo di fiori tra le mani e il sorriso di chi ha voltato pagina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

