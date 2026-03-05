Casarano | mazzo di fiori e sciarpa per Christian Cesario Il giornalista tarantino morto ieri aveva 33 anni
A Casarano, prima della partita di serie C tra Casarano e Siracusa, è stato deposto un mazzo di fiori e una sciarpa in memoria di Christian Cesario, il giornalista tarantino di 33 anni morto ieri. La cerimonia commemorativa si è svolta davanti allo stadio, coinvolgendo tifosi e rappresentanti delle istituzioni. Cesario era noto per il suo lavoro nel settore dell'informazione locale.
Casarano-Siracusa, partita del campionato di calcio di serie C girone C, è preceduta dal ricordo di Christian Cesario. In tribuna stampa dello stadio "Capozza" è stato deposto un mazzo di fiori, con una maglia rossoblu, nel posto solitamente occupato dal giornalista tarantino, cronista e, in questa stagione, addetto stampa del Taranto.
Christian Cesario muore a 33 anni a Gioia del Colle: il malore improvviso al palazzetto, giornalismo in luttoUna giornata di lavoro come tante, poi il silenzio improvviso che gela un intero ambiente professionale.