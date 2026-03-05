Casarano | mazzo di fiori e sciarpa per Christian Cesario Il giornalista tarantino morto ieri aveva 33 anni

A Casarano, prima della partita di serie C tra Casarano e Siracusa, è stato deposto un mazzo di fiori e una sciarpa in memoria di Christian Cesario, il giornalista tarantino di 33 anni morto ieri. La cerimonia commemorativa si è svolta davanti allo stadio, coinvolgendo tifosi e rappresentanti delle istituzioni. Cesario era noto per il suo lavoro nel settore dell'informazione locale.