Quattrozampeinfiera a Padova | l' evento dedicato agli animali in Fiera

Quattrozampeinfiera a Padova si svolgerà sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio presso la Fiera di Padova. L’evento è dedicato agli amanti degli animali domestici e offre l’opportunità di scoprire prodotti, servizi e attività pensate per il benessere e la cura dei propri amici a quattro zampe. Un’occasione per approfondire la relazione con gli animali e confrontarsi con professionisti del settore.

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, la Fiera di Padova, apre le porte a Quattrozampeinfiera, l’evento più atteso da chi vive ogni giorno il rapporto speciale con il proprio animale domestico. Due giornate interamente dedicate agli amici a quattro zampe, pensate per chi ama condividere tempo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

