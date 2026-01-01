Giada D’Antonio si trasferisce in Canada | quattro gare in quattro giorni! Quando scia in Nor-Am Cup | il calendario

Giada D’Antonio si trasferisce in Canada e partecipa a quattro gare in quattro giorni, consolidando la sua presenza nel circuito internazionale di sci alpino. Dopo aver debuttato in Coppa del Mondo a Semmering, la giovane atleta campana si prepara a gareggiare nel calendario Nor-Am Cup, un’occasione importante per affinare le sue capacità e affrontare nuove sfide sulla neve.

Giada D’Antonio ha avuto modo di mettersi in mostra in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino, disputando un’ottima metà di prima manche nello slalom di Semmering: scesa con il pettorale numero 70 su una pista decisamente rovinata, la 16enne campana era pienamente in corsa per la qualificazione alla seconda manche, poi una sbavatura tra le buche nel terzo intermedio ha portato all’uscita dal tracciato. L’azzurra ha convinto tra i pali stretti in Austria e ha fatto intendere che siamo di fronte a un talento decisamente brillante, facendo pensare che ci sarebbe stato modo di ammirarla immediatamente nel massimo circuito internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Anna Trocker tra le convocate per Kranjska Gora. In Slovenia la 17enne assieme alle big, percorso diverso per Giada D'Antonio x.com

