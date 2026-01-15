Universitari in tirocinio al Comune Arrivano da quattro Paesi diversi

Quattro studenti stranieri, provenienti da Paraguay, Sudan, Iran e Turchia, sono attualmente in tirocinio presso il Comune di Carmignano. Arrivati dall’Università di Firenze, questi giovani partecipano a un percorso di formazione, contribuendo alle attività dell’ente e arricchendo il contesto con diverse prospettive culturali. Un’esperienza che favorisce lo scambio interculturale e il rafforzamento delle competenze professionali dei partecipanti.

Studenti stranieri nuovi ’tirocinanti’ del Comune di Carmignano. Noelia Ibarra (Paraguay), Duaa Osama Mohamed Abdelrahim (Sudan), Zahra Gholizadeh (Iran), Kerem Can Bahciva (Turchia) sono quattro giovani studenti stranieri in forza all’ Università di Firenze, che svolgono il loro tirocinio formativo al Comune di Carmignano. Da diversi anni il Comune accoglie gli studenti tirocinanti: in questo caso i primi due sono già operativi all’Ufficio Urbanistica, gli altri lo saranno dal mese prossimo. Accompagnati dal responsabile del settore, l’architetto Maurizio Silvetti, sono stati ricevuti ieri dal sindaco Edoardo Prestanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Universitari in tirocinio al Comune. Arrivano da quattro Paesi diversi Leggi anche: Terremoti sull'Etna, due scosse di magnitudo 2.6 e 2.4 avvertite da abitanti di diversi paesi limitrofi Leggi anche: PGS, quattro vincitori italiani diversi in quattro gare. Chi resterà fuori dalle Olimpiadi? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Universitari in tirocinio al Comune. Arrivano da quattro Paesi diversi. Universitari in tirocinio al Comune. Arrivano da quattro Paesi diversi - Noelia Ibarra (Paraguay), Duaa Osama Mohamed Abdelrahim (Sudan), Zahra Gholizadeh (Iran), ... lanazione.it

Ad Ancona studenti nella pubblica amministrazione per gli stage - Il comune di Ancona apre le porte agli studenti universitari della Politecnica delle Marche per svolgere stage presso uno degli uffici del Comune che diventa a tutti gli effetti sede idonea per lo ... ansa.it

Università, i futuri manager vogliono la prova sul campo: boom di candidature ai tirocini - I numeri del corso di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo dell’università di Firenze: oltre il 93% dei laureati trova lavoro ed il 91% è soddisfatto del corso. msn.com

Per le studentesse e gli studenti interessati è possibile svolgere un #tirocinio curricolare in collaborazione con il #PoloUniversitarioPenitenziario nel periodo gennaio-maggio 2026. Destinatari: studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale dell'Univers facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.