Con MetRagazzi oggi alle 17 al Metastasio Rosaluna e i lupi (foto), uno spettacolo di Progetto g.g. che sprona a non arroccarsi, a non chiudere la porta di casa e a non rimanere immobili dentro ai propri confini, ma di andare oltre, alla ricerca di qualcosa di nuovo. Racconta la storia di Rosaluna, abitante del Paese dei Noncontenti, che un giorno inizia a cantare e viola una regola imposta dal Sindaco. Rosaluna improvvisamente diventa ingombrante, disturbante, diversa da tutti gli altri e intraprende un viaggio che la porta dall’altra parte, dove "non ci si va", a brillare in un mondo nuovo, in un modo nuovo. Come luna. Attraverso i corpi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con MetRagazzi arrivano Rosaluna e i lupi

Nativi Teatrali: ad Arona arriva "Rosaluna e i lupi"Continua la stagione della rassegna Nativi Teatrali firmata da Arona Città Teatro.

Arona: “Rosaluna e i lupi”, teatro di figura tra coraggio, identità e libertà per i più giovani.Continuerà sabato 21 febbraio la stagione della rassegna “Nativi Teatrali”, promossa da Arona Città Teatro.