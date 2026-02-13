Strade provinciali pubblicato il bando per la messa in sicurezza di ponti e viadotti

La Provincia di Agrigento ha pubblicato il bando di gara sulla sua home page ufficiale per intervenire sulla sicurezza di ponti e viadotti lungo tre strade provinciali, dopo che alcuni passaggi erano stati segnalati come a rischio per lo stato di usura e necessitano di interventi urgenti.

L’importo a base d’asta è di 484.000 euro più Iva, comprensivi di 14.200 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori dovranno essere completati entro 365 giorni consecutivi dalla data di consegna. L’intervento è finanziato con fondi statali previsti dal D.M. del 5 maggio 2022 nell’ambito del programma sessennale 2024-2029. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 5 marzo 2026 esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli, in uso al Libero Consorzio, nell’ambito di una procedura di gara interamente telematica con inversione procedimentale. L’apertura delle offerte è fissata per le ore 8:30 del 6 marzo 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in via Acrone 27.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza dei ponti e viadotti lungo la provinciale Montallegro-Cattolica Eraclea, garantendo interventi di manutenzione fondamentali per la sicurezza stradale e la sicurezza dei cittadini.

Gli enti locali hanno deciso di investire oltre 35 milioni di euro per mettere in sicurezza 21 ponti e viadotti della rete stradale provinciale.

