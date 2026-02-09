Viadotto sotto esame notturno a Chieti sicurezza infrastrutture al centro adesso

Questa notte a Chieti sono stati effettuati test sul viadotto. Mezzi pesanti hanno percorso la strada, mentre tecnici e geologi hanno analizzato la stabilità della struttura. La mossa serve a prevenire eventuali rischi legati al dissesto e a garantire la sicurezza di chi passa di lì ogni giorno.

Chieti - Test tecnici con mezzi pesanti, rilievi geologici e presidio operativo mirano a verificare stabilità strutturale e prevenire rischi legati al dissesto idrogeologico urbano cittadino. Nel corso della notte a Chieti sono state effettuate le prove di carico sul viadotto di viale Gran Sasso, intervento inserito in un programma organico di monitoraggio infrastrutturale e prevenzione del dissesto idrogeologico che interessa alcune aree urbane considerate sensibili. Le verifiche hanno coinvolto squadre tecniche specializzate e personale di supporto per garantire sicurezza e controllo durante tutte le operazioni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

