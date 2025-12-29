Fari accesi sull’area di via Buozzi | È una discarica per la refurtiva

L’area di via Buozzi è diventata una discarica di refurtiva, probabilmente proveniente da furti di auto nei parcheggi dei centri commerciali, palestre e impianti sportivi della zona. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione del decoro urbano, evidenziando la necessità di interventi efficaci per contrastare il fenomeno e garantire maggiore tutela ai cittadini e alle proprietà.

Il parcheggio di via Buozzi si è trasformato in una vera e propria discarica di refurtiva, presumibilmente proveniente da furti compiuti su auto in sosta nei parcheggi dei centri commerciali della zona e nei parcheggi di palestre e centri sportivi. Nelle ultime ore sono state rinvenute decine di borse e borsoni, svuotati del loro contenuto di valore e successivamente, portati via gli oggetti facilmente vendibili. I criminali hanno abbandonato sull'asfalto e nelle aree adiacenti quello che non serviva. Tra gli oggetti recuperati c'è davvero di tutto: abbigliamento, accessori personali e attrezzatura sportiva.

