Quando il silenzio insegna a ballare a Faenza il sesto memorial Denise Zannoni & friends

A Faenza si tiene il sesto memorial dedicato a Denise Zannoni e agli amici, intitolato

Ci sono bambini che parlano molto, e poi ci sono quelli che parlano con gli occhi. Denise Zannoni era così. E forse è proprio per questo che continua a dire così tante cose anche oggi. Mercoledì 11 marzo il PalaBubani di Faenza era gremito: studenti, insegnanti, famiglie, associazioni e amministratori tutti riuniti per il 6° Memorial Denise Zannoni & Friends – “Portami a ballare”, l’iniziativa con cui l’Istituto comprensivo San Rocco ricorda ogni anno la sua piccola alunna scomparsa nel 2020 dopo una grave malattia degenerativa. Ma chi entra in questo Memorial capisce subito che non è soltanto un ricordo: è un laboratorio di futuro. Denise comunicava soprattutto con lo sguardo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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