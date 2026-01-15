Il progetto ‘Musicanti & Friends’ promuove l’inclusione sociale attraverso la musica, considerata un linguaggio universale capace di unire le persone. Presentato nella prima conferenza stampa dell’anno, il progetto si propone di abbattere barriere e favorire la formazione di relazioni, utilizzando l’esperienza musicale come strumento di integrazione e partecipazione per tutti.

La musica come linguaggio universale, capace di abbattere barriere e creare relazioni. È questo il cuore di ‘ Musicanti & Friends ’, il progetto presentato ieri mattina nel corso della prima conferenza stampa dell’anno: un’iniziativa che racconta come l’esperienza musicale possa diventare uno strumento concreto di inclusione sociale. "Questa è la prima conferenza dell’anno che riguarda le mie deleghe" ha esordito l’assessore Cristina Coletti aprendo l’incontro. "È l’occasione per presentare un’iniziativa che rappresenta una bellissima testimonianza di come la musica possa essere un linguaggio universale di inclusione, ma anche di crescita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto ‘Musicanti & friends’. Suonare insieme per includere

