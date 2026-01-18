Enrico Galiano i paragoni per far capire a Valditara cosa vogliono dire i metal detector a scuola al posto dell' educazione affettiva
Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole è nuovamente aperto, in seguito alla tragica vicenda di La Spezia. Enrico Galiano ha commentato la proposta di sostituire l’educazione affettiva con controlli come i metal detector, paragonandola a usare paragoni per spiegare ai giovani concetti complessi. È fondamentale affrontare temi delicati con approcci equilibrati, considerando sia la tutela fisica che quella emotiva degli studenti.
Il tema della sicurezza nelle scuole è tornato prepotentemente al centro del dibattito dopo il caso di cronaca di uno studente, Youssef Abanoub ucciso con una coltellata da un compagno di classe a La Spezia. L'aggressione è avvenuta in un'aula di un istituto professionale, poco dopo le 11, alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Studente ucciso, lo scrittore (e prof) Enrico Galiano contro i metal detector di Valditara: «Così si nasconde il vero problema»
Enrico Galiano, scrittore e professore, commenta il tragico episodio di La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato ucciso a scuola. In due video sui social, Galiano critica l’uso dei metal detector e sottolinea come queste misure possano nascondere i veri problemi delle istituzioni scolastiche, mettendo in discussione l’efficacia di un inasprimento delle pene come soluzione.
