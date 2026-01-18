Enrico Galiano i paragoni per far capire a Valditara cosa vogliono dire i metal detector a scuola al posto dell' educazione affettiva

Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole è nuovamente aperto, in seguito alla tragica vicenda di La Spezia. Enrico Galiano ha commentato la proposta di sostituire l’educazione affettiva con controlli come i metal detector, paragonandola a usare paragoni per spiegare ai giovani concetti complessi. È fondamentale affrontare temi delicati con approcci equilibrati, considerando sia la tutela fisica che quella emotiva degli studenti.

