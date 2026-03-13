Qualiano strade asfaltate con auto parcheggiate in via Leonardo da Vinci

A Qualiano, le strade sono state asfaltate e le auto sono state parcheggiate lungo via Leonardo da Vinci. Dopo alcune segnalazioni riguardanti lavori non annunciati in via Ugo Foscolo e vicino al plesso Don Bosco, arriva un'altra comunicazione di interventi non preventivamente comunicati ai residenti. Nessun dettaglio sui tempi o sulla durata dei lavori.

Dopo i casi registrati in via Ugo Foscolo e nei pressi del plesso Don Bosco, nuova segnalazione per lavori senza preavviso ai cittadini. Una modalità di intervento che continua a suscitare perplessità tra i residenti di Qualiano, dove tornano le segnalazioni legate ai lavori di rifacimento del manto stradale eseguiti in presenza di auto regolarmente parcheggiate e senza una preventiva comunicazione ai cittadini. Dopo gli episodi già registrati in via Ugo Foscolo e nell’area adiacente al plesso Don Bosco, una nuova situazione analoga viene segnalata oggi in via Leonardo da Vinci. Secondo quanto riferito, l’assenza di cartelli o avvisi sull’avvio dei lavori avrebbe consentito il parcheggio di una vettura proprio nel tratto interessato dall’intervento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, strade asfaltate con auto parcheggiate in via Leonardo da Vinci Articoli correlati Leggi anche: Lavori in centro. asfaltate le due strade principali Leggi anche: Raid contro le auto parcheggiate: 6 veicoli con i vetri sfondati in piazza