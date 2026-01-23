Lavori in centro asfaltate le due strade principali
Sono stati avviati i lavori di asfaltatura delle principali vie del centro di Cellole, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza. Questo intervento rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, che interesserà progressivamente tutto il territorio comunale. Il sindaco Guido Di Leone ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le infrastrutture cittadine.
Avviati i lavori di asfaltatura delle strade del centro cittadino cellolese.“Un primo passo concreto di un intervento più ampio che continuerà, strada dopo strada, su tutto il territorio comunale”, fa sapere il sindaco di Cellole Guido Di Leone."Abbiamo iniziato un importante lavoro di.🔗 Leggi su Casertanews.it
