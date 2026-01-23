Lavori in centro asfaltate le due strade principali

Sono stati avviati i lavori di asfaltatura delle principali vie del centro di Cellole, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza. Questo intervento rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, che interesserà progressivamente tutto il territorio comunale. Il sindaco Guido Di Leone ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le infrastrutture cittadine.

