Lavori in centro asfaltate le due strade principali

Da casertanews.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati avviati i lavori di asfaltatura delle principali vie del centro di Cellole, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza. Questo intervento rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, che interesserà progressivamente tutto il territorio comunale. Il sindaco Guido Di Leone ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le infrastrutture cittadine.

Avviati i lavori di asfaltatura delle strade del centro cittadino cellolese.“Un primo passo concreto di un intervento più ampio che continuerà, strada dopo strada, su tutto il territorio comunale”, fa sapere il sindaco di Cellole Guido Di Leone."Abbiamo iniziato un importante lavoro di.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Lavori di asfaltatura in pieno centro storico, strade chiuse per 3 giorni: le disposizioni

Leggi anche: Lavori lungo le strade, via libera al progetto di manutenzione di due arterie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Completata l’asfaltatura dell’“anello stradale delle mura urbiche

Video Completata l’asfaltatura dell’“anello stradale delle mura urbiche

Argomenti discussi: Cellole, asfalto nuovo, città nuova: partiti i lavori nel centro urbano.

lavori in centro asfaltateCellole, asfalto nuovo, città nuova: partiti i lavori nel centro urbanoL'annuncio del sindaco Guido Di Leone ... msn.com

lavori in centro asfaltateLavori in centro storico. Da via Roma alle piazze: il sindaco fa il puntoTeatro Verdi gremito per la presentazione dei lavori in centro storico. Si tratta del rifacimento della pavimentazione di via ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.