Il Golfo è in fiamme Mosca aiuta l’Iran

Il settimo giorno di guerra nel Golfo si caratterizza per una serie di attacchi intensi e continui, mentre si diffonde la notizia che la Russia sta fornendo supporto all’Iran. La regione è segnata da scontri e incendi, con operazioni militari in corso da parte di diverse forze. La notizia di aiuti militari tra Mosca e Teheran sta facendo il giro del mondo, aumentando la tensione nella zona.

Attaccate basi Usa, un'altra petroliera e l'Iraq. La Russia fornirebbe informazioni d'intelligence Il settimo giorno di guerra porta in grembo non solo un'altra tornata di attacchi frenetici e spesso scomposti sferrati dall'Iran e diretti, nell'ordine, contro una petroliera americana, i consueti obiettivi nel Golfo e l'immancabile repressione contro Israele, ma anche la manifestazione dei due convitati di pietra di questo conflitto. Russia e Cina, storici alleati di Teheran fino ad oggi silenti, si prendono la scena in nome dei loro diversi interessi petroliferi e contribuiscono a comporre un quadro più chiaro della crisi in atto.Tutto come previsto dai «registi» dell'operazione «Ruggito del leone», finanche la manina russa, che secondo il Washington Post starebbe in queste ore indicando a Teheran dove e come colpire.