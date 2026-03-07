Iran Trump chiede resa incondizionata Wp | Mosca aiuta Teheran con dati intelligence

L’ex presidente americano ha dichiarato che non ci saranno negoziati con l’Iran finché non ci sarà una resa incondizionata. Nel frattempo, il Washington Post riferisce che la Russia fornisce a Teheran dati provenienti dall’intelligence. La posizione di Trump è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza menzionare eventuali alternative o condizioni diverse.

Home > Esteri > Donald Trump esclude qualsiasi negoziato con l'Iran a meno che non ci sia una "resa incondizionata". Nel giorno 7 della guerra – iniziata sabato 28 febbraio con gli attacchi di Usa e Israele all'Iran e ora estesa a diversi Paesi, dal Libano agli Stati del Golfo – gli aerei israeliani hanno martellato di bombardamenti tanto Beirut quanto Teheran, mentre l'Iran lanciava ulteriori attacchi di ritorsione su Tel Aviv, nonché missili e droni contro Israele, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e Bahrein, tutti Paesi che ospitano forze Usa. Un drone ha inoltre colpito l'aeroporto di Bassora, in Iraq.

