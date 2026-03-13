Può reiterare violenze più gravi così scrisse il gip che dispose il braccialetto per il femminicida reo confesso Santino Bonfiglio

Il gip ha disposto l’uso del braccialetto elettronico per il femminicida reo confesso, sostenendo che potrebbe reiterare violenze più gravi. L’uomo ha alle spalle numerose condanne e una serie di reati tra furto, maltrattamenti, lesioni e porto d’armi. Attualmente, sono in corso due procedimenti giudiziari per maltrattamenti nei confronti di Daniela Zinnanti.

Precedenti condanne con una sfilza di reati – furto, maltrattamenti, lesioni, porto d'armi – e due processi in corso per maltrattamenti ai danni di Daniela Zinnanti. Uno nato dalle violenze del maggio 2025, quando la donna era arrivata in ospedale con sette costole rotte: Santino Bonfiglio le aveva dato un colpo in testa e, una volta a terra, aveva infierito con calci e pugni. L'altro per i fatti del 5 febbraio, quando l'aveva già ferita con un coltello. In mezzo una sequela di violenze che avevano "cadenza mensile". Così si legge nell'ordinanza del 14 febbraio scorso, firmata dal giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese, che disponeva gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.