Il giudice ha disposto l’installazione di un braccialetto elettronico per il femminicida reo confesso, che potrebbe commettere violenze più gravi in futuro. L’uomo ha alle spalle numerosi reati, tra cui furto, maltrattamenti, lesioni e porto d’armi, e è coinvolto in due processi ancora aperti per maltrattamenti ai danni di una donna.

Precedenti condanne con una sfilza di reati – furto, maltrattamenti, lesioni, porto d’armi – e due processi in corso per maltrattamenti ai danni di Daniela Zinnanti. Uno nato dalle violenze del maggio 2025, quando la donna era arrivata in ospedale con sette costole rotte: Santino Bonfiglio le aveva dato un colpo in testa e, una volta a terra, aveva infierito con calci e pugni. L’altro per i fatti del 5 febbraio, quando l’aveva già ferita con un coltello. In mezzo una sequela di violenze che avevano “cadenza mensile”. Così si legge nell’ordinanza del 14 febbraio scorso, firmata dal giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese, che disponeva gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Può reiterare violenze più gravi”, così scrisse il gip che dispose il braccialetto per il femminicida reo confesso Santino

Articoli correlati

Aurora Livoli, il 57enne reo confesso resta in carcere: “È pericoloso, può uccidere altre donne”Nell'ordinanza vengono sottolineate "le specifiche modalità e circostanze dei fatti assolutamente allarmanti" del crimine.

Omicidio patron TelePordenone, reo confesso non parla davanti al Gip: “Preoccupato per mio figlio disabile”L’udienza di convalida del fermo di Loriano Bedin, reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, si è svolta al tribunale di Pordenone.

Contenuti utili per approfondire Può reiterare

Violenze e molestie sul lavoro: perché aspettare la soglia legale spesso significa arrivare tardiTra non c’è nulla e l’illecito conclamato esiste una zona grigia che va gestita prima che diventi irreversibile ... ilfattoquotidiano.it

Pensione, come incassare di più chiedendo il ricalcolo: chi può farlo e a chi non convieneMILANO – Se da un lato è ormai certificato che si andrà in pensione sempre più tardi e che i canali a disposizione per l’uscita dal lavoro si assottigliano via via (la manovra 2026 fissa l’aumento di ... repubblica.it