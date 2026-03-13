Un uomo di Melito e una donna di Arzano sono stati arrestati dopo aver colpito con pugni al volto un carabiniere e il militare che lo accompagnava. Dopo l'aggressione, entrambi i militari sono stati portati in ospedale e successivamente dimessi con diagnosi di prognosi tra i 20 e i 60 giorni. L’incidente si è verificato durante un intervento di controllo.

In soccorso del carabiniere il militare che era con lui, aggrediti entrambi vanno in ospedale e vengono dimessi con diagnosi dai20 e 60 giorni. Arzano, servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della locale Tenenza e dei militari della compagnia di Casoria. Sono le 20 e una pattuglia ferma a via Napoli una fiat panda durante un posto di controllo. A bordo una 23enne e un 28enne. I due consegnano i documenti e inizia il controllo. Durante le operazioni il 28enne getta un ovetto di quelli kinder. Uno dei carabinieri se ne accorge e va per raccogliere il contenitore di plastica con all’interno un po’ di hashish. E’ proprio in quel momento che il 28enne colpisce con una serie di pugni al volto il militare. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pugni al volto di un Carabiniere, arrestati un uomo di Melito ed una donna di Arzano

