Sanità regionale Ugl salute denuncia il gravissimo abbandono del personale 118
La UGL Salute FVG segnala con preoccupazione il grave stato di abbandono del personale 118 occupato nel vecchio ospedale. Giuseppe Perricone, segretario regionale, evidenzia come questa situazione comprometta l’efficienza e la sicurezza delle operazioni di emergenza sanitaria, sottolineando la necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un servizio adeguato alla popolazione.
Giuseppe Perricone, segretario regionale della UGL Salute FVG, interviene con fermezza sulla situazione ormai insostenibile in cui sono costretti a operare i lavoratori del 118 ancora collocati nel vecchio ospedale. "Da mesi – afferma Perricone – denunciamo condizioni indegne per professionisti.
