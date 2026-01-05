Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per foggiano e Salento Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per la Puglia, valida dalla mezzanotte alle 14, a causa di possibili temporali nel foggiano e nel Salento. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rischio di pioggia intensa e temporali. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante il periodo interessato.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore. Si prevedono "precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

