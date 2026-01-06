Oggi, alcune zone della Puglia, tra cui il foggiano e il Salento, sono in allerta per possibili temporali, con codice giallo emesso dalla Protezione civile. Le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche in queste aree. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali criticità legate al maltempo.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fariferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per foggiano e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

