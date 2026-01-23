A poche ore dall'inizio del match tra Inter e Pisa, l'allenatore Cristian Chivu lavora per definire gli ultimi dettagli della formazione. Restano ancora due dubbi di formazione, che potrebbero influire sulla strategia della squadra. Ecco le ultime novità su probabili formazioni e possibili scelte in vista di questa importante sfida.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Pisa – Cristian Chivu a poche ore dal fischio d’inizio avrebbe ancora due dubbi di formazione. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Pisa, match in programma tra poche ore allo Stadio San Siro che aprirà la ventiduesima giornata di Serie A. Stando a quanto riportato da Sky Sport, mister Cristian Chivu si porta dietro due dubbi di formazione: Akanji o de Vrij al centro della difesa, Bonny o Lautaro in attacco. Sicuro di un posto dal primo minuto invece è Francesco Pio Esposito. La probabile formazione dell’Inter a poche ore dal fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Probabili formazioni Inter Pisa, due dubbi per mister Chivu: le ultime in vista del match di questa sera

Inter Pisa probabili formazioni: due i dubbi di Chivu, un recupero per GilardinoL’Inter si prepara ad affrontare il Pisa nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, tornando a concentrarsi sul campionato dopo l’eliminazione europea contro l’Arsenal.

