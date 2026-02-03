Dimissioni di 11 consiglieri provinciali della Bat | voto il 12 aprile

Questa mattina, undici consiglieri provinciali su dodici si sono dimessi dalla loro carica. La decisione arriva in un momento di tensione all’interno dell’amministrazione provinciale di Barletta - Andria - Trani. Ora si aspetta un voto il 12 aprile per capire come si formerà il nuovo consiglio.

Undici consiglieri provinciali di Barletta - Andria - Trani su 12, hanno rassegnato questa mattina le dimissioni. La comunicazione è stata riferita nel corso della riunione del Consiglio provinciale della Bat chiamato oggi in seconda convocazione all'approvazione del bilancio. Proprio ieri, il presidente della Provincia e sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto ha indetto il rinnovo del Consiglio fissando le votazioni per il prossimo 12 aprile. «Le dimissioni dei consiglieri provinciali e il documento dei sindaci della Bat giungono dopo mesi nei quali le nostre critiche al presidente Lodispoto, soprattutto su questioni decisive come quelle della gestione dei rifiuti e delle politiche infrastrutturali, sono diventate via via più forti e circostanziate, senza che vi sia stata da parte del Presidente nessuna reale presa in carico e nessun vero ascolto di quanti muovevano obiezioni», commenta Dario Parrini, senatore e commissario provinciale del Partito democratico Bat. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

