Provincia di Pescara De Martinis si ritira | mossa decisiva nel centrodestra

Il presidente uscente della Provincia di Pescara ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla guida dell’ente. La decisione arriva con l’obiettivo di favorire l’unità del centrodestra e di assicurare stabilità politica nella regione. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente e rappresenta un passo importante nel panorama politico locale. La scelta viene vista come una mossa strategica nel contesto delle prossime elezioni provinciali.

Pescara - Il presidente uscente annuncia il ritiro della candidatura alla guida della Provincia per favorire l'unità del centrodestra e garantire stabilità politica. Il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla guida dell'ente, una decisione maturata dopo un confronto politico con i vertici della coalizione di centrodestra. La scelta, spiegata attraverso una nota ufficiale, viene descritta come un gesto compiuto con senso di responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di preservare l'unità della coalizione a pochi giorni dal voto e garantire stabilità politica in una fase considerata delicata per gli equilibri del territorio.