Colombiano riassegna le deleghe ai dirigenti in provincia

Il presidente della Provincia Anacleto Colombiano assegna le nuove deleghe ai dirigenti. Le novità riguardano l'ufficio di Gabinetto della Presidenza che passa da Gerardo Palmieri a Franco Laudante; il personale che passa da Laudante a Francesca Mosca. Nel decreto vengono confermate le nomine dei nuovi dirigenti: Biagio Chiariello alla polizia provinciale e Alessandro Cirillo che dal 16 febbraio si occuperà dell'Urbanistica e della Pianificazione Territoriale.

