Colombiano riassegna le deleghe ai dirigenti in provincia

Da casertanews.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, ha deciso di cambiare le deleghe ai suoi dirigenti. L’ufficio di Gabinetto della Presidenza, ad esempio, cambia gestione: da Gerardo Palmieri passa a Franco Laudante. Anche il personale cambia: Laudante lascia il suo ruolo e passa a Francesca Mosca. La decisione arriva senza annunci ufficiali, ma sembra che si voglia riorganizzare meglio il lavoro all’interno della Provincia.

Il presidente della Provincia Anacleto Colombiano assegna le nuove deleghe ai dirigenti. Le novità riguardano l’ufficio di Gabinetto della Presidenza che passa da Gerardo Palmieri a Franco Laudante; il personale che passa da Laudante a Francesca Mosca. Nel decreto vengono confermate le nomine dei nuovi dirigenti: Biagio Chiariello alla polizia provinciale e Alessandro Cirillo che dal 16 febbraio si occuperà dell’Urbanistica e della Pianificazione Territoriale. Michele Griffo, la gogna mediatica e la fine dell'incubo giudiziario: "Sempre creduto nella giustizia, ora posso ricominciare"🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Colombiano Riassegna

Il presidente della Provincia Colombiano conferisce nuove deleghe

Manfredi riassegna le Politiche sociali: le deleghe passano a Chiara Marciani dopo le dimissioni di Trapanese

Dopo le dimissioni di Luca Trapanese, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha riassegnato le deleghe delle Politiche sociali, affidandole a Chiara Marciani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Colombiano Riassegna

colombiano riassegna le delegheColombiano riassegna le deleghe ai dirigenti in provinciaIl presidente della Provincia Anacleto Colombiano assegna le nuove deleghe ai dirigenti. casertanews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.